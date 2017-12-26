Президент Таджикистана примет участие в неформальном саммите СНГ в Москве

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 декабря примет участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в городе Москве, сообщает Sputnik Таджикистан.

Предполагается, что визит главы Таджикистана продлится один день, Эмомали Рахмон прибудет в Москву утром во вторник и вечером вернется в Душанбе.

По словам источника, точная программа визита пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите.

Напомним, что с первого января 2018 года председательствовать в СНГ будет Таджикистан.

Министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода рассказал, что Таджикистана предложил свою концепцию мероприятий на время формального руководства в СНГ.

"Таджикистан будет исходить из принципов преемственности в Содружестве на основе равноправия и заметного уважения друг к другу", — подчеркнул Хикматуллозода.

По словам министра, приоритетными направлениями председательства РТ станет целый ряд задач. Среди них — устойчивое развитие и благополучие Центрально-Азиатского региона в гуманитарной сфере.

Доцент кафедры отечественной истории Российско-Таджикского славянского университета Мунира Джамалова заявила, что Содружество сыграло важную роль в судьбе Таджикистана.

"Поддерживать дружественные отношения с Россией и другими союзными республиками было очень важно в условиях гражданской войны, — рассказала Джамалова.

Также она отметила, что коллективные силы СНГ сыграли одну из важнейших ролей в урегулировании гражданской войны в Таджикистане.