Президент Таджикистана примет участие в неформальном саммите СНГ в Москве

- Таджикистан, политика
- 12:06, 26 декабря 2017
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Предполагается, что визит главы Таджикистана продлится один день, Эмомали Рахмон прибудет в Москву утром во вторник и вечером вернется в Душанбе.
По словам источника, точная программа визита пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите.
Напомним, что с первого января 2018 года председательствовать в СНГ будет Таджикистан.
Министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода рассказал, что Таджикистана предложил свою концепцию мероприятий на время формального руководства в СНГ.
"Таджикистан будет исходить из принципов преемственности в Содружестве на основе равноправия и заметного уважения друг к другу", — подчеркнул Хикматуллозода.
По словам министра, приоритетными направлениями председательства РТ станет целый ряд задач. Среди них — устойчивое развитие и благополучие Центрально-Азиатского региона в гуманитарной сфере.
Доцент кафедры отечественной истории Российско-Таджикского славянского университета Мунира Джамалова заявила, что Содружество сыграло важную роль в судьбе Таджикистана.
"Поддерживать дружественные отношения с Россией и другими союзными республиками было очень важно в условиях гражданской войны, — рассказала Джамалова.
Также она отметила, что коллективные силы СНГ сыграли одну из важнейших ролей в урегулировании гражданской войны в Таджикистане.