Монгольская шахматная федерация признана лучшей в Азии

- В субботу, 23 декабря в городе Аль-Айн (ОАЭ) состоялась церемония вручения высшей награды Азиатской шахматной федерации, сообщает Монцамэ.

В ней по приглашению приняли участие президент Монгольской шахматной федерации Ц.Саянбаяр и вице-президент данной организации Я.Санжмятав. Среди 52 азиатских стран, Монгольская шахматная федерация признана лучшей федерацией-организатором шахматных турниров в 2017 году.

На церемонии вручения награды президент Международной Шахматной Федерации К.Н.Илюмжинов подчеркнул успешное развитие шахматного спорта в Монголии, и пожелал успехов в дальнейшей работе Монгольской шахматной федерации.

Напомним, что в прошлом году Монгольская шахматная федерация получила премию самой быстрорастущей шахматной федерации среди развивающихся стран.