Дело главы Андижана, обозвавшего учителей «шакалами и тварями», передано в суд

- В ходе проверки прокуратуры Андижанской области факт оскорбления главой города Андижана Дильмуродом Рахматуллаевым ряда руководителей образовательных учреждений нецензурными словами подтвердился. Дело передано в суд.

В действиях чиновника имеются признаки административного правонарушения, указанные в статье 41 Кодекса Узбекистана об административной ответственности. Об этом говорится в ответе прокуратуры Андижанской области, отправленном 18 декабря на запрос в виртуальную приемную президента, передает centralasian.org.

Как говорится в документе, 7 декабря в отношении чиновника было заведено административное дело, а собранные документы переданы в Андижанский городской административный суд.

Сотрудник администрации города Андижана сообщил 25 декабря о том, что суд по делу Рахматуллаева пока не начался. По словам собеседника, скорее всего чиновник будет привлечен к штрафу. «Глава города пока остается на своей должности. Утром 25 декабря он провел собрание и был очень вежлив с людьми», – сообщил он.

Стоит отметить, что Рахматуллаев будучи депутатом горсовета является лицом неприкосновенным. Однако, по словам сотрудника горадминистрации, Андижанский горсовет временно лишил неприкосновенности Дильмурода Рахматуллаева.

Напомним, что на собрании 16 октября Рахматуллаев оскорбил директоров местных колледжей и академических лицеев, отправивших на сбор хлопка в Ташкентскую область недостаточное количество людей. «"Сконтины"​, "шакалы"​, "ишаки", "твари", "проклинаю ваших отцов"», – говорил Рахматуллаев, обращаясь к директорам местных колледжей и академических лицеев.