В Ашхабаде с новогодними концертами выступили российская группа «На-На» и таджикский певец Пенжи Аннаев (фото)

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде для жителей и гостей столицы выступила популярная российская группа «На-На», а также таджикский певец Пенжи Аннаева, сообщает в понедельник, 25 декабря госинформагентство.

Солист группы Владимир Политов поблагодарил организаторов и зрителей за теплый приём и искренние эмоции.

В свою очередь Пенжи Аннаев, также отметил, что ему доставляет удовольствие петь на исторической родине его предков.

«Мне доставляет огромное удовольствие петь для ашхабадцев, на исторической родине моих предков, радовать всех своим искусством, – сказал певец. – Здесь я всегда встречаю тёплый приём, и моя душа открыта для туркменистанцев. Этот концерт для меня – и новогодний музыкальный подарок, и дань глубокого уважения всем туркменистанцам».