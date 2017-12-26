Президент Узбекистана отбыл в Москву

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря отбыл в Москву для участия в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба главы государства.

Неформальное заседание Совета глав государств созывается по инициативе хотя бы одного из государств‑участников СНГ. Формат подобных встреч, с учетом возможных пожеланий ее участников, предлагает государство, где она проводится.

Как говорится в сообщении Кремля, в ходе встречи "предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях".

По информации пресс-службы, кроме главы России Владимира Путина, во встрече примут участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



