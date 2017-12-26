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  26 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане после дождя верблюды и лошади скользят на гололёде (видео)
CA-NEWS (KZ) - Гололед на казахстанских трассах осложняет передвижение не только автомобилистов, но и пересекающих дороги животных, передает Tengrinews.kz.

После прошедшего зимнего дождя покрытия превратились в настоящий каток. Так, в Сети появились видео переходящих трассу и оказавшихся на голом льду лошадей и верблюдов.

На видео с лошадьми, к примеру, не всем удается достичь противоположной стороны. Одна из представительниц вида, устав сопротивляться скольжению, ложится на дорогу.

Публикация от Караганда (@shock_krg)Дек 25, 2017 at 8:32 PST

На другом видео, снятом из машины, группа верблюдов остановилась перед дорогой, зная о том, что ее пересечение может стать непростым испытанием.

Самый молодой верблюд проигнорировал нерешительность взрослых, выбежал на дорогу и заскользил. Удержаться ему не удалось, и он упал ровно на середине.

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