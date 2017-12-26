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  26 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Филиппин

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе Филиппин Родриго Дутерте в связи с разрушительным наводнением и оползнем в этой стране, приведшим к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, в филиппинской провинции Ланао дель Сур тайфун Тембин нанес удар со стороны Южно-Китайского моря и унес жизни 230 человек.

100 человек, которые считаются пропавшими без вести, до сих пор разыскиваются спасателями. 75 тысяч человек из-за стихии остались без своих домов, а на острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.

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