В Восточном Казахстане перевернулся автобус с 13 пассажирами

CA-NEWS (KZ) - Автобус с 13 пассажирами перевернулся на трассе Усть-Каменогорск - Риддер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Звонок спасателям о ЧС поступил в 10:30. Автобус опрокинулся на 50 километре трассы Усть-Каменогорск - Риддер.

"Пассажирский автобус опрокинулся, двигаясь из Усть-Каменогорска в сторону Риддер. Дополнительно сообщаем, что вчера 26 декабря 2017 года на данном участке трассы было введено ограничение для грузового транспорта и пассажирских автобусов", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Бригада "Центра медицины катастроф" КЧС МВД РК оказала экстренную помощь гражданам, попавшим в ДТП. Медики осмотрели пассажиров. По данным КЧС, шесть человек были доставлены в больницу для осмотра, по предварительным данным, Секисовской скорой помощью.

Водитель автобуса госпитализирован "Центром медициной катастроф" в город Усть-Каменогорск. Остальные пассажиры продолжили свой путь на попутных авто. Всего в автобусе находились 13 пассажиров.



