РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Таджикистане пытаются спасти два кризисных банка
CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана создало новую рабочую группу для оздоровления финансовой ситуации в коммерческих банках. Руководит группой Шариф Рахимзода, глава парламентского комитета по финансам и экономике.

До недавнего времени вывести коммерческие банки из кризиса пытались Министерство финансов и Национальный банк. Однако программа по улучшению ситуации в проблемных кредитных учреждениях с бюджетом более 3 млрд сомони (более 340 млн долларов) мало что смогла изменить.

Информированный источник сказал 25 декабря, что рабочая группа сосредоточится на вопросе вывода из кризиса двух проблемных банков – «Агроинвестбанка» и «Тоджиксодиротбанка».

«Ограниченные средства бюджета не позволяют выделить дополнительные финансы для решения проблемы. Одним из возможных вариантов является списание задолженности по налогам этих двух банков перед бюджетом. Основными акционерами этих двух банков является государство, поэтому оно пытается спасти эти кредитные учреждения», - сказал источник.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 22 декабря с ежегодным посланием к парламенту, назвал существующую банковскую систему основным тормозом на пути экономического развития страны. По его словам, в банковской структуре Таджикистана отсутствует здоровая конкуренция.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×