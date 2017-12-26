В Таджикистане пытаются спасти два кризисных банка

- Правительство Таджикистана создало новую рабочую группу для оздоровления финансовой ситуации в коммерческих банках. Руководит группой Шариф Рахимзода, глава парламентского комитета по финансам и экономике.

До недавнего времени вывести коммерческие банки из кризиса пытались Министерство финансов и Национальный банк. Однако программа по улучшению ситуации в проблемных кредитных учреждениях с бюджетом более 3 млрд сомони (более 340 млн долларов) мало что смогла изменить.

Информированный источник сказал 25 декабря, что рабочая группа сосредоточится на вопросе вывода из кризиса двух проблемных банков – «Агроинвестбанка» и «Тоджиксодиротбанка».

«Ограниченные средства бюджета не позволяют выделить дополнительные финансы для решения проблемы. Одним из возможных вариантов является списание задолженности по налогам этих двух банков перед бюджетом. Основными акционерами этих двух банков является государство, поэтому оно пытается спасти эти кредитные учреждения», - сказал источник.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 22 декабря с ежегодным посланием к парламенту, назвал существующую банковскую систему основным тормозом на пути экономического развития страны. По его словам, в банковской структуре Таджикистана отсутствует здоровая конкуренция.