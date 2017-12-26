Монголо-китайские пункты пропуска будут закрыты 29 декабря и 1 января

- 29 декабря в День национальной свободы и восстановления независимости и первого января 2018 года автомобильные контрольно-пропускные пункты на монголо-китайской границах не будут работать, сообщает Монцамэ.

Согласно статье №4.3 межправительственного соглашения между Монголией и Китаем «О монголо-китайских пограничных пунктах и режимах в пунктах пропуска» от 2004 года государственные праздничные дни для автомобильных контрольно-пропускных пунктов являются нерабочими праздничными днями.

В эти дни международные воздушные и железнодорожные линии будут работать по обычному графику.