3 казахстанских фармзавода планируют выпускать инсулины

CA-NEWS (KZ) - Три казахстанских производителя в скором времени планируют начать выпуск 19 наименований инсулинов. "СК-Фармация" подписала долгосрочные контракты с "Карагандинским фармацевтическим комплексом", "Хикма СНГ" и "Элеас", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным ведомства, в Казахстане насчитывается более 300 тысяч людей с диагнозом "сахарный диабет". Эта цифра ежегодно растет. По словам исполняющей обязанности председателя правления "СК-Фармации" Шарии Исмухановой, для обеспечения пациентов с сахарным диабетом Единый дистрибьютор ежегодно закупает 22 наименования инсулинов.

Так, в 2017 году было закуплено инсулинов на общую сумму 6,6 миллиарда тенге. Тем не менее, как отмечается, при обеспечении пациентов инсулинами время от времени возникают перебои. "Увеличиваются и темпы роста заболевания, и его выявляемость, поэтому не всегда медицинским организациям удается правильно спланировать требуемые объемы, и в течение года они увеличивают свой заказ. А на дополнительную закупку лекарств уходит драгоценное время", - отметила Исмуханова. По словам руководителя Единого дистрибьютора, решением проблемы станет отечественное производство инсулинов.

По условиям заключенных долгосрочных договоров, "Карагандинский фармацевтический комплекс", "Хикма СНГ" и "Элеас", победившие в открытом конкурсе на базе Единого дистрибьютора, в течение пяти лет должны наладить выпуск препаратов в соответствии с международными стандартами надлежащей производственной практики GMP. "Карагандинский фармацевтический комплекс" планирует выпускать восемь наименований инсулинов, еще восемь - компания "Элеас".

А в рамках проекта недавно вошедшего на казахстанский рынок инвестора Hikma Pharmaceuticals планируется наладить выпуск еще трех наименований инсулинов. Как только производство фармацевтической продукции мирового уровня будет налажено в Казахстане, в течение последующих десяти лет инсулины для бесплатного обеспечения пациентов с сахарным диабетом будут закупаться у них", - рассказала Исмуханова.



