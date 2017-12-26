К 2032 году Китай займет первое место среди крупнейших экономик мира, - доклад

CA-NEWS (CA) - К 2032 году Китай займет первое место среди крупнейших (по объему ВВП) экономик мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленную редакцию доклада World Economic League Table (WELT) британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).

В WELT2018 резкий рост экономики Китая, которая еще в 2000 году составляла лишь 12% экономики США, назван «замечательным достижением».

Второе место опустившись в первой позиции будут занимать США. На третье место поднимется Индия (сейчас она только на седьмом), вытеснив на четвертое Японию, отмечают эксперты.

Также к 2032 году Южная Корея и Индонезия войдут в первую десятку, вытеснив Италию и Канаду.