Необходимости в очистке Нурекского водохранилища нет, – Минэнерго

- В очистке водохранилища Нурекской ГЭС, в настоящее время необходимости нет, заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, сообщает Авеста.

Глава Минэнерго отметил, что одна из зарубежных компаний провела технико-экономическое обоснования по данному вопросу. Результаты подтверждают, что работы по очистке водохранилища проводить можно, однако такой необходимости, пока, нет.

«Дело в том, что на эти цели нужны определённые средства. К тому же, после пуска первой очереди Рогунской ГЭС в нижестоящие ГЭС Вахшского каскада поступит чистая вода, и они могут работать на полную мощность. Поэтому, сейчас нет необходимости очистки Нурекского водохранилища», – резюмировал министр.

Ранее экспертами и энергетиками высказывались различные мнения относительно заиливания ГЭС Вахшского каскада и пути решения этого вопроса. В частности, предлагалось найти инвесторов и форсировать строительство новых гидроэлектростанций на реках Сурхоб и Обихингоб, чтобы остановит процесс заиливания ГЭС Вахшского каскада.

Отмечалось, что со строительством новых ГЭС на основных притоках указанных рек, следует ожидать значительное снижение объемов наносов, поступающих в водохранилище ГЭС Вахшского каскада в том числе Рогунской гидростанции.

По мнению экспертов, все действующие гидростанции Вахшского каскада подлежат исследованию на предмет заиливания. Прежде всего, это касается водохранилища Нурекской ГЭС, где по разным оценкам заиливание составляет около 40%.

«Если заиливание указанного водохранилища будет продолжаться и наносы вплотную подойдут к порогу водоприемника гидроагрегатов, тогда Нурекская ГЭС потеряет свою эффективность в ближайшие три или четыре десятка лет», отмечают специалисты.

По их словам, жизнеспособность Нурекской ГЭС может обеспечить Рогунская гидроэлектростанция с водохранилищем 13,3 кубокилометра. После возведения дамбы Рогунской ГЭС, в нижестоящие водохранилища Вахшского каскада, в том числе Нурекскую ГЭС, начнет поступать чистая вода.

«Деятельность Рогунской ГЭС рассчитана на 170 лет. Если начать возведение новых гидросооружений на реках Сурхоб и Обихингоб, то наносы в Рогунское водохранилище будут минимальными, а жизнедеятельность указанной ГЭС продлится еще на десятилетия», – считают эксперты.

Напомним, что в ГЭС Вахшского каскада входят Нурекская, Байпазинская, Сангтудинская ГЭС 1 и 2, а также Сарбандская гидростанция. Продолжением указанного каскада являются Рогунская ГЭС, мощностью 3,6 тыс. МВт и предполагаемая Шурабская ГЭС, мощностью 1 тыс. МВт.