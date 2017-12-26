Власти Казахстана признали «заморозку» счета Нацфонда на $22 млрд за рубежом, заявив, что деньги остаются в собственности страны

CA-NEWS (KZ) - Председатель Национального банка Данияр Акишев впервые прокомментировал ситуацию с «заморозкой» средств Национального фонда Казахстана в размере $22 млрд за рубежом.

Напомним, 21 декабря Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями дела сообщил, что Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на $22 миллиарда из-за судебных разбирательств. Активы Нацфонда, где копятся поступления, заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства Казахстана, сказал источник. Национальный банк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon, отмечало агентство.

Глава Нацбанка Казахстана во вторник, 26 декабря пояснил журналистам, что финансовый регулятор, управляя Национальным фондом, размещает деньги фонда среди внешних управляющих. Средства размещаются в нескольких кастодианах, то есть банках, которые осуществляют учет и хранение финансовых инструментов, в которые инвестируется Нацфонд, а также производят расчеты по ним. Таких кастодианов может быть несколько.

По информации Акишева, в одном из кастдодианов — Bank of New York Mellon — в настоящее время находится $22 млрд, на которые наложено обременение в рамках иска.

«Очевидно, что сумма иска несопоставима с тем уровнем, который был заморожен, арестован. Мы опротестовывали решение о том, насколько это законно было сделано. Мы обратились в Высокий суд Лондона, суд отказал нам в этой претензии, однако у нас остается возможность для обжалования данного решения. Мы проводим работу по тому, что банк кастодиан неправомерно, на наш взгляд, поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно несопоставима», - цитирует его слова Sputnik Казахстан.

По его словам, проводится активная работа по разморозке средств Нацфонда. Основным органом, который защищает интересы правительства Казахстана является министерство юстиции. В свою очередь Нацбанк оказывает всю необходимую поддержку, в том числе, через наем юридических консультантов.

«Я не думаю, что здесь ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идет о какой-то потере активов. Действительно, да, есть юридические споры. Я думаю, они, в конечном итоге найдут свое решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией и наши консультанты, мы надеемся на них, что они проведут квалифицированную работу, и мы средства Нацфонда будем иметь в том объеме, как имели раньше», - заключил Акишев.

В свою очередь, министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что замороженные средства Национального фонда остаются в собственности РК.

«Что касается процесса в Лондоне, эти деньги остаются в собственности Казахстана. Они защищены суверенным иммунитетом. Вопрос ареста в том, что в ближайшей перспективе пока что эти активы передать, продать кому-то будет невозможно», - цитирует его слова Tengrinews.kz.

«Управляющий Нацфондом - Нацбанк - выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска - это около $500 млн. Никогда $22 млрд никто не заберет», - отметил Бекетаев.

Ранее, сообщалось, что размер фонда на июль 2017 год составил $57,9 млрд.

65-летний бизнесмен Анатол Стати — основатель нефтегазодобывающей компании Ascom Group S.A. Она занималась разведкой нефти и газа на территории Туркменистана и Казахстана.

Справка: Национальный фонд Республики Казахстан (Нацфонд) — государственный фонд Республики Казахстан, являющийся совокупностью финансовых активов, сосредотачиваемых на счете правительства страны в Национальном банке РК, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Целями его создания является: обеспечение стабильного социального экономического развития страны, накопление финансовых средств для будущих поколений, снижение зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов, снижение зависимости республиканского и местных бюджетов от конъюнктуры мировых цен.

Национальный фонд Казахстана расходуется: в виде гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на реализацию бюджетных программ (подпрограмм) развития на соответствующий финансовый год; в виде целевых трансфертов, передаваемых из Национального фонда в республиканский бюджет на цели, определяемые президентом; на покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом и проведением ежегодного аудита.