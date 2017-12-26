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  26 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На границе между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном стоят боевики движения «Талибан», - Путин
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CA-NEWS (TM) - Практически по всей протяженности границы между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном стоят боевики движения «Талибан». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания, во вторник, 26 декабря.

По мнению Путина, настораживающим элементом, который ухудшает ситуацию, является появление в Афганистане боевиков «Исламского государства», которое уже вступило в противоборство с «Талибаном». «Это дополнительно ситуацию там ухудшает», - цитирует его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что несмотря ни на что, есть и позитивные сигналы.

«Я сегодня разговаривал с президентом Туркменистана, и он напомнил о своих планах строительства газопроводной системы через территорию Афганистана и дальше к соседям - в Пакистан, Индию. Он приглашает нас принять участие. В целом, некоторые проекты там действительно реализуются, реализуются вполне успешно, в том числе Туркменистаном. Но надо посмотреть, конечно, насколько реализуемы будут проекты подобного рода», - отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин призвал быть объективными и признать, что без присутствия в Афганистане войск США ситуация там была бы хуже.

«Действительно, она [ситуация с террористической угрозой в Афганистане] ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать. Но если бы там не было США, наверное, было бы еще хуже», - сказал президент, подчеркнув, что у России и США «сложные отношения, но мы должны объективно подходить к делу».

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