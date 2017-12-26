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  26 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В США составили список предметов, которые врачам пришлось извлекать в 2017 году
CA-NEWS (CA) - Комиссия США по безопасности потребительских товаров опубликовала список вещей, застрявших в американцах за год, сообщает издание Adequate Man.

В 2017-м врачам пришлось извлекать хлеб, батарейки, ручки из ушей, магниты, конфеты, украшения из ноздрей и пасхальное яйцо, швейные иглы, сигареты из горла пациентов.

Один из пациентов проглотил ручку, потому что «никто не обращал на него внимания», а другая — несколько скрепок, поскольку «ей так сказали инопланетяне».

Также врачи извлекли фишку домино, секс-игрушки, части от пластиковых бутылок из уретры, катафот, дезадорант, наушники из влагалища. Из анального отверстия врачам пришлось извлечь мяч для гольфа, упаковку жевательного табака, игрушечную ракету и набалдашник для карниза.

Пациенты объясняли происшествия разными причинами: лечением запора, облегчением симптомов геморроя, случайным падением в ванной, пьяными экспериментами с друзьями.

C полным списком вы можете ознакомиться тут.

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Комментарии (2)
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pinkerton02
19:04, 26 декабря 2017
Это как красиво надо подскользнулся в ванной чтобы мячик для гольфа оказался так глубоко что извлекать пришлось врачам???
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MK009
17:31, 26 декабря 2017
Офигительно полезная информация!
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