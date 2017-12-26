В Актобе шквальный ветер снёс главную ёлку

- В Актобе из-за сильного ветра упала главная городская ёлка. Местные власти сообщили, что приложат все усилия, чтобы восстановить её до Нового года.

"Несмотря на погодные условия, проводятся все необходимые мероприятия для восстановления ёлки в главном парке Актобе. Благодарим всех высказавшихся интернет-пользователей. Все замечания взяты на заметку. Зелёная красавица дополнительно укрепляется, чтобы избежать повтора этой ситуации. Причин для волнений нет. Завтра детвора и гости смогут сфотографироваться у елки – её поставят на место", – сообщает городской акимат Актобе в Facebook.

Власти также принесли свои извинения горожанам за сложившуюся ситуацию.