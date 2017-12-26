Монголия 29 декабря отметит День национальной независимости

- Монголия 29 декабря отметит 106-ю годовщину национальной независимости.

В пятницу, следуя традиции, государственные лидеры возложат венки к памятнику Государственной печати, пройдет церемония освящения Тулга – государственного очага.

В 1911 года 29 декабря была провозглашена независимость Монголии во главе теократическим монархом VIII Богд гэгээн (Богдо-хан) от двухвекового маньчжурского господства. VIII Богд Жавзандамба хутагт был провозглашен Ханом Монголии.

В 2007 году правительство Монголии официально закрепило 29 декабря Днем национальной независимости.

Также, 29 декабря нерабочий день в Монголии.