В Казахстане налоговиков, создавших свою версию ролика "Зың-Зың" наказали (аудио)

CA-NEWS (KZ) - Сотрудников ДГД Алматы, записавших и распространивших в Сети песню о своей работе по мотивам популярного хита "Зың-Зың", наказали, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на источники в ведомстве.

В песне, распространившейся в Сети, говорится о том, что налоговики выходят на проверку, закрывают акты, налагают штрафы, выдают извещения. Начальника управления и сотрудниц аудита, в частности, называют "Зың-Зың".

Подчеркивается, что содержание этого видеоролика подрывает авторитет органов государственных доходов.

"Запись, произведенная по собственной инициативе отдельных сотрудников, стала предметом обсуждения среди коллектива департамента и вызвала негативный отклик. По данному факту по инициативе руководства и уполномоченного по этике ДГД по Алматы инициировано служебное расследование, по результатам которого в соответствии с законом РК "О государственной службе" инициатор освобожден и понижен в должности, все сотрудники, принявшие участие в видеоролике, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а руководитель управления и руководитель отдела за отсутствие контроля за вверенным подразделением и несоблюдение норм Этического кодекса привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора", - сообщили в организации.

Отмечается, что согласно Этическому кодексу государственные служащие не должны допускать совершения действий, способных дискредитировать государственную службу, должны повышать престиж государственных органов и беречь свою профессиональную честь, воздерживаться от поведения, которое может повредить их репутации.

"Кроме того, все сотрудники органов государственных доходов Алматы повторно осведомлены об обязанности неукоснительного соблюдения норм Этического кодекса, проявления скромности и необходимости придерживаться общепринятых морально-этических норм", - сообщили в ведомстве.



