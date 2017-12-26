В Китае открылся подвесной стеклянный мост длинной 488 метров (фото)
- Азия и мир, общество
- 17:57, 26 декабря 2017
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CA-NEWS (CA) - Подвесной стеклянный мост 24 декабря официально открылся в ландшафтном районе Хунъягу уезда Пиншань китайской провинции Хэбэй, сообщает газета «Жэньминь жибао».
Длина моста составляет 488 м, ширина - 4 м, высота падения - 218 м.
Мост может выдержать одновременно 600 человек, отмечает издание.
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