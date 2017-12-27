После критики президента в Узбекистане ликвидировали несколько дорожно-патрульных постов (видео)

- Президент Шавкат Мирзияев 22 декабря в ходе своего выступления во Дворце симпозиумов в Ташкенте подверг критике наличие дорожно-патрульных постов между областями Узбекистана. Об этом сообщает centralasian.org

Спустя несколько дней в ряде областей были ликвидированы несколько внутренних патрульных постов. Однако дорожно-патрульные посты между областями продолжают работать. Как отметил Шавкат Мирзияев 22 декабря, посты ограничивают свободу передвижения и отрицательно сказываются на торгово-экономических отношениях, внутреннем и въездном туризме.

«Подумайте сами, в настоящее время на территории нашей страны имеется более 60 таких постов. Теперь представьте, если рядовой гражданин захочет доехать из Хорезма до Ташкента на своей машине, он пройдет 17 постов. Едущий из Ферганской области человек столкнется с 8 такими постами», – отметил президент в своем послании парламенту.

В этой связи глава государства поручил ликвидировать все дорожно-патрульные посты на границах областей и резко сократить количество стационарных постов патрульной службы.

Как сообщил водитель из Андижана, занимающийся частным извозом граждан, 23 декабря был ликвидирован дорожно-патрульный пост при въезде из Алтынкульского района (Андижанская область) в город Андижан.

– Это был пост, где сотрудники ГАИ под разными предлогами останавливали машины и сдирали деньги с водителей. Сейчас будку охраны на этом посту убрали. Кроме того, нет сотрудников ГАИ и на 41-м патрульном посту при выезде из массива «Богишамол» в Андижане. Там стоит всего лишь один милиционер. Все водители очень обрадовались этому, – говорит собеседник.