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  27 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.

Шавката Мирзиёева в резиденции Ново-Огарево встретил Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщило УзА.

После церемонии фотографирования началась встреча глав государств-участников СНГ.

Владимир Путин, приветствуя глав государств, рассказал об итогах председательства России в СНГ. Он отметил, что в текущем году была осуществлена важная работа по укреплению взаимной интеграции и повышению авторитета организации.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в нынешнем году сотрудничество Узбекистана со странами СНГ еще более укрепилось, заметно возрос объем товарооборота, подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество тесно связывает государства-участников, данная встреча придаст новый импульс развитию этих отношений.

Отмечалось, что предстоящие в 2018 году события в России имеют важное значение, на выборах Президента народ России проголосует за достойного кандидата.

На встрече было уделено внимание вопросам развития сотрудничества между государствами Содружества в различных сферах, укрепления безопасности, предупреждения рисков и угроз региону.


На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

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