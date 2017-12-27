Глава Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.

Шавката Мирзиёева в резиденции Ново-Огарево встретил Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщило УзА.

После церемонии фотографирования началась встреча глав государств-участников СНГ.

Владимир Путин, приветствуя глав государств, рассказал об итогах председательства России в СНГ. Он отметил, что в текущем году была осуществлена важная работа по укреплению взаимной интеграции и повышению авторитета организации.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в нынешнем году сотрудничество Узбекистана со странами СНГ еще более укрепилось, заметно возрос объем товарооборота, подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество тесно связывает государства-участников, данная встреча придаст новый импульс развитию этих отношений.

Отмечалось, что предстоящие в 2018 году события в России имеют важное значение, на выборах Президента народ России проголосует за достойного кандидата.

На встрече было уделено внимание вопросам развития сотрудничества между государствами Содружества в различных сферах, укрепления безопасности, предупреждения рисков и угроз региону.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим интерес для сторон.