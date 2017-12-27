Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за борьбу с отмыванием денег

- Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за реализацию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». Решение об этом принято главой государства Эмомали Рахмоном, сообщили в парламенте 26 декабря.

Весной Нацбанк РТ опубликовал список более 200 человек лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, и призывал граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество.

Представитель Нацбанка сообщил, что целью публикации "черного" списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. По его словам, список был составлен на основе требований Financial Action Task Force (FATF) - Международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем.

В «черном» списке – Партия исламского возрождения Таджикистана, «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане», «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение Узбекистана», а также лица, причастные не только к отмыванию денег, но и к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми.

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» был подписан Эмомали Рахмоном 25 марта 2011 года. Однако Таджикистан до сих пор находится в группе стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.