В Кыргызстане студент призвал премьер-министра «работать как президент Узбекистана»

- Один из студентов Джалал-Абадского государственного университета Кыргызстана призвал премьер-министра своей страны Сапара Исакова «работать как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев».

Обращение парня прозвучало на встрече 26 декабря студентов Джалал-Абадского государственного университета с главой правительства КР, который совершает рабочую поездку по региону.

В частности, студент объяснил, что руководитель соседнего государства в ходе заседания уволил нескольких министров, которые не смогли ответить на поставленные вопросы. По его мнению, представители властей в КР должны быть такими же решительными.

В свою очередь Сапар Исаков ответил, что если он выказывает строгости на людях и с аппаратом правительства, то за закрытыми дверями предъявляет высокие требования к каждому, и добавил, что при необходимости принимаются решения об увольнении чиновников. Но подобные моменты, по его мнению, не стоит выносить на широкое обозрение.