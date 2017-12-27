В Кыргызстане студент призвал премьер-министра «работать как президент Узбекистана»

- Узбекистан, общество
- 9:31, 27 декабря 2017
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Обращение парня прозвучало на встрече 26 декабря студентов Джалал-Абадского государственного университета с главой правительства КР, который совершает рабочую поездку по региону.
В частности, студент объяснил, что руководитель соседнего государства в ходе заседания уволил нескольких министров, которые не смогли ответить на поставленные вопросы. По его мнению, представители властей в КР должны быть такими же решительными.
В свою очередь Сапар Исаков ответил, что если он выказывает строгости на людях и с аппаратом правительства, то за закрытыми дверями предъявляет высокие требования к каждому, и добавил, что при необходимости принимаются решения об увольнении чиновников. Но подобные моменты, по его мнению, не стоит выносить на широкое обозрение.