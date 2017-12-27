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  27 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте обсудят проект строительства железной дороги «Китай—Кыргызстан—Узбекистан»

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 27 декабря, в Ташкенте состоится трехсторонняя встреча делегаций Узбекистана, Китая и Кыргызстана по проекту строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», сообщает МИД Узбекистана.

Делегацию КНР возглавляет заместитель генерального директора департамента Государственного комитета по делам развития и реформам Чжэн Чипинг, Кыргызстана – министр транспорта Жамшитбек Калилов, Узбекистана – первый заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Акбар Шукуров.

С 25 декабря 2017 года рабочие группы из представителей трех стран готовят материалы предстоящей встречи, сообщили в ведомстве.

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Комментарии (3)
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mara-expert
11:21, 27 декабря 2017
Некторые страны не хотят этого проекта ктак как упущенная выгода - что плохо всякие агенты этих стран все время хотят палки в колеса ставить и это было на протяжении многих лет
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mara-expert
11:16, 27 декабря 2017
Называется от слов к делу. Пошла конкретика с Узбекистан мы никогда так тесно не сотрудничали. После поездки Жээнбекова в Астану и Москву теперь и с ними. очень хороший старт. пусть будет еще лучше. Железная дорога нам нужна как никогда - это же колосальные деньги в бюджет и выход на две страны Китай и Узбекистан
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nurisahin
10:29, 27 декабря 2017
Хороший проект! Дай бог чтобы он быстрее реализовался. Это станет для нашей страны еще одним фактором развития промышленности и выхода на рынок соседних стран. В китай по железной дороге можно отправлять овощи и фрукты, в узбекистан мясо молочную продукцию. Так же можно импортировать то, в чем мы нуждаемся из Узбекистана и китая. Железная дорога станет окном и мостом между нашими странами, которая будет содействовать увеличению товарооборота.
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