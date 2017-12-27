В Ташкенте обсудят проект строительства железной дороги «Китай—Кыргызстан—Узбекистан»
- Узбекистан, общество
- 9:36, 27 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 27 декабря, в Ташкенте состоится трехсторонняя встреча делегаций Узбекистана, Китая и Кыргызстана по проекту строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», сообщает МИД Узбекистана.
Делегацию КНР возглавляет заместитель генерального директора департамента Государственного комитета по делам развития и реформам Чжэн Чипинг, Кыргызстана – министр транспорта Жамшитбек Калилов, Узбекистана – первый заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Акбар Шукуров.
С 25 декабря 2017 года рабочие группы из представителей трех стран готовят материалы предстоящей встречи, сообщили в ведомстве.
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