РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,0%

CA-NEWS (CA) - Центральный банк Армении во вторник сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,0 процента годовых, передает Reuters со ссылкой на Центробанк страны.

ЦБ также сохранил ставку ломбардного репо на уровне 7,5 процента, ставку привлечения от банков денежных средств на уровне 4,5 процента.

В ноябре 2017 года инфляция в годовом выражении составила 2,2 процента по сравнению с 1,2 процента в октябре. В месячном выражении цены выросли на 2,0 процента по сравнению с 0,8 процента месяцем ранее.

В плане реализации инфляционной цели ЦБ считает, что пока целесообразно оставить без изменения денежно-кредитные условия, однако в среднесрочном отрезке будет необходимо постепенно нейтрализовать стимулирующие условия, сообщил Центробанк 30 ноября.

В последний раз Центробанк Армении менял ключевую ставку в феврале этого года, понизив ее до 6,00 процента годовых с 6,25 процента.

Напомним, базовая ставка в странах Центральной Азии составляет: в Кыргызстане — 6%, в Таджикистане была повышена до 16%, в Узбекистане до 14%. В Казахстане ставка была снижена до 10,25% годовых.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×