ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,0%

CA-NEWS (CA) - Центральный банк Армении во вторник сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,0 процента годовых, передает Reuters со ссылкой на Центробанк страны.

ЦБ также сохранил ставку ломбардного репо на уровне 7,5 процента, ставку привлечения от банков денежных средств на уровне 4,5 процента.

В ноябре 2017 года инфляция в годовом выражении составила 2,2 процента по сравнению с 1,2 процента в октябре. В месячном выражении цены выросли на 2,0 процента по сравнению с 0,8 процента месяцем ранее.

В плане реализации инфляционной цели ЦБ считает, что пока целесообразно оставить без изменения денежно-кредитные условия, однако в среднесрочном отрезке будет необходимо постепенно нейтрализовать стимулирующие условия, сообщил Центробанк 30 ноября.

В последний раз Центробанк Армении менял ключевую ставку в феврале этого года, понизив ее до 6,00 процента годовых с 6,25 процента.

Напомним, базовая ставка в странах Центральной Азии составляет: в Кыргызстане — 6%, в Таджикистане была повышена до 16%, в Узбекистане до 14%. В Казахстане ставка была снижена до 10,25% годовых.