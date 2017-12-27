Основатель ячейки ИГ в Таджикистане приговорен к 20 годам заключения

- Суд Хатлонской области приговорил к 20 годам лишения свободы Умара Мирзоева, основателя ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Таджикистане.

Умар Мирзоев, 26-летний житель города Душанбе, был обвинен, в том числе, в планировании терактов в таджикской столице и районах Хатлонской области, сообщает Радио Озоди.

Основатель ячейки ИГ в Таджикистане Умар Мирзоев был признан виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества», наёмничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывам к свержению конституционного строя в Таджикистане. Приговор был вынесен в начале месяца, однако о нем сообщили сейчас, после вступления приговора в законную силу

Умар Мирзоев в 2014 году вступил в ряды ИГ, находясь в городе Тольятти Самарской области РФ и спустя год по поручению этой террористической организации начал создавать ее «таджикскую» ячейку.

Как отметили в суде, Умар Мирзоев в 2015 году направил четырех трудовых мигрантов, вступивших в ИГ для совершения террористических актов в Таджикистан. Одному из них, который должен был совершить самоподрыв в здании Хуросанского райотдела ГКНБ Таджикистана, Мирзоев дал 60 тыс. рублей и обещал, что его семья после взрыва получит еще 200 тыс. рублей. Но все четверо членов ИГ были задержаны и в ноябре 2016 года осуждены к длительным тюремным срокам, сообщает Авеста.

По словам нашего источника, в суде Умар Мирзоев отверг обвинение в планировании терактов на территории Таджикистана.

Следствие выявило, что Умар Мирзоев по разными именами через социальные сети и радио Zello агитировал за ИГ.

Умар Мирзоев в начале года был задержан в городе Тольятти и депортирован в Таджикистан.