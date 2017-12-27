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  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Андижана, обозвавший учителей «шакалами и тварями», оштрафован на $600 за оскорбления
Предыстория: Глава Андижана матерится и обзывает женщин "шакалами и нечистью" (аудио)Продолжение: Дело главы Андижана, обозвавшего учителей «шакалами и тварями», передано в суд

CA-NEWS (UZ) - Хоким (глава администрации) города Андижана Дилмурод Рахматуллаев оштрафован на 30 минимальных размеров заработной платы (более $600) за оскорбления руководителей образовательных учреждений нецензурным словами. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, по факту оскорбления хокимом города Андижана Д.Рахматуллаевым ряда руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами, имевшему место 16 октября текущего года, была проведена проверка прокуратурой Андижанской области.

На основании внесенного в ходе проверки прокуратурой области представления Андижанским городским Кенгашем народных депутатов принято решение о даче согласия на привлечение Д.Рахматуллаева к административной ответственности.

По результатам проверки, в отношении Д.Рахматуллаева возбуждено дело об административном правонарушении по статье 41 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности) и направлено в суд для рассмотрения.

Постановлением суда Д.Рахматуллаев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 41 КоАО Республики Узбекистан, и применено административное взыскание в виде штрафа в размере 30 минимальных размеров заработной платы.

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Комментарии (2)
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Restavrator
14:03, 27 декабря 2017
И Это наказание? И такой человек является руководителем большого города?пусть пасёт овец, раз не умеет с людьми разговаривать! Президенту надо избавляться от таких ублюдков. Возомнил из себя черт знает кого.
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gdeistina
13:07, 27 декабря 2017
Это получается мин. з.п составляет 20$?
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