В ходе подготовки к выборам в парламент Туркменистана началось формирование избирательных комиссий

CA-NEWS (TM) - В эти дни в рамках мероприятий по организованному проведению выборов депутатов Меджлиса (парламента), членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей, которые состоятся 25 марта 2018 года в соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана, ведется активная работа по формированию избирательных комиссий округов и Генгешликов, сообщает во вторник, 26 декабря госинформагентство страны.

Политическими партиями, общественными организациями, а также инициативными группами граждан согласно международным нормам организуются совещания и собрания по выдвижению в состав избирательных комиссий своих представителей, большая часть которых – специалисты различных отраслей народного хозяйства.

По выборам членов велаятских халк маслахаты создано 240 избирательных округов – по 40 в каждом велаяте и городе Ашхабаде.

По выборам членов этрапских, городских халк маслахаты в каждом этрапе и городе создано по 20 избирательных округов – в общей сложности 1260: в Ахалском велаяте – 180, Балканском велаяте – 260, Дашогузском велаяте – 220, Лебапском велаяте – 220, Марыйском велаяте – 260, городе Ашхабаде – 120 округов и определены их территории.

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Наряду с президентом Туркменистана, кабмином и Верховным судом Меджлис осуществляет в стране высшую государственную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.