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  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские дзюдоистки получат денежное вознаграждение в $50 тыс.
CA-NEWS (MNG) - Международная федерация дзюдо ежегодно награждает дзюдоистов дополнительными денежным вознаграждением, если они заняли первые места в мировом рейтинге в своих весовых категориях, Монцамэ.

В этом году в список лучших спортсменов вошли две монгольские дзюдоистки М.Уранцэцэг (48 кг) и Д.Сумъяа (57 кг). Они второй год получают денежную премию.

В прошлом году премия составила $10 тыс., а с этого года Международная федерация дзюдо приняла решение повысить эту сумму до $50 тыс.

Спортсменка Д.Сумъяа, получив 7132 очков, установила новый рекорд в мировом рейтинге дзюдоистов. Ранее японский спортсмен Сойчи Хашимото стал первым дзюдоистом, получившим больше 7100 очков.

В этом году монгольские дзюдоисты успешно участвовали во многих чемпионатах и международных турнирах. Они выиграли 13 золотых, 18 серебряных и 33 бронзовых медалей, и заняли девятое место в медальном зачете за 2017 год.

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