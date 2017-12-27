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  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В трех областях Казахстана возможен сход лавин

CA-NEWS (KZ) - В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода снежных лавин, сообщает пресс-служба "Казгидромета".

"В связи с выпадением сильных осадков и неусточивым состоянием снежного покрова в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) и в горных районах Алматинской области в период 27-28 декабря ожидается сход снежных лавин", - говорится в сообщении ведомства.

В указанный период не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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