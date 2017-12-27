ЕАБР: Молодежь Таджикистана теряет интерес к учебе в вузах России

- Молодежь Таджикистана теряет интерес к учебе в вузах России, заявил Радио Озоди глава Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров со ссылкой на последний опрос центра.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пользуется значительным уровнем доверия и поддержки со стороны от 50% до 83% населения его 5 государств-членов, а также Таджикистана (69%). Но согласно опросу Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор», позитивное отношение к евразийской интеграции плавно снижается, причем как среди государств, входящих в союз, так и за его пределами.

В каждой из семи стран - ЕАЭС плюс Таджикистан и Молдова, было опрошено не менее 1000 человек.

Как сообщает ЕАБР, в течение первых лет существования ЕАЭС наиболее значимое снижение общественной поддержки участия в Союзе происходило в России (с 78% до 68%) и в Армении (с 56% до 46% в 2015–2016 годах и с корректировкой вверх до 50% в 2017-м).

Наиболее позитивное отношение к членству в ЕАЭС наблюдается в Кыргызстане - 83% доверяют этой организации. «Но нельзя забывать и о том, что в 2014 году лишь 50% населения Кыргызстана поддерживало перспективу вступления республики в Союз, а 30% выступили против», отмечает пресс-служба ЕАБР.

По словам Винокурова, снижение интереса таджикских студентов к российским вузам связано в первую очередь с финансовыми трудностями.

"Я тут могу высказать только свои предположения. Сейчас гражданам Таджикистана не оказывается финансовая помощь при поездки на учебу в Россию, они не получают этой помощи и во время учебы в вузах. То, что делает Китай. Власти Поднебесной оплачивают дорогу будущим студентам и платят им хорошую стипендию…

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР - $7 млрд. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан", - заключил Винокуров.