Автодорога свяжет Казахстан и Монголию через Россию и Китай

CA-NEWS (MNG) - Строительство автомобильной дороги обсуждают Казахстан и Монголия, рассказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая в мажилисе.

«Монголия занимает важное место во внешней политике Казахстана в связи с наличием казахской диаспоры в стране. Приоритетным вопросом двусторонних отношений является открытие консульского пункта в Баян-Ульгийском аймаке, а также строительство автодороги, соединяющей Монголию и Казахстан через территории Китая и России», - цитирует его слова Sputnik Казахстан.

Подводя итоги года, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что объем общей торговли Казахстана со странами Азии за январь-сентябрь нынешнего года вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что в денежном выражении составляет $13,3 млрд.

«Сегодня Китай — страна с растущим геополитическим влиянием, мощным экономическим потенциалом, широкими финансовыми и технологическими возможностями. Пекин является одним из ключевых зарубежных инвесторов Казахстана, который инвестировал за десять лет более $14 млрд. Наши страны поддерживают интенсивный диалог на высшем и высоком уровнях. С момента избрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан три раза. Нурсултан Назарбаев за этот же период посетил Китай пять раз», - указал Абдрахманов.

Министр подчеркнул, что Казахстан нацелен на углубление взаимовыгодного стратегического партнерства и с Японией, где локомотивом выступает торгово-экономическое сотрудничество.

«Астана и Токио являются близкими союзниками в области ядерного нераспространения. В ходе официального визита главы государства в Японию в ноябре 2016 года было принято совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Подписано 13 двусторонних коммерческих документов на сумму около $1,2 млрд в области транспорта, нефтехимии, финансов и атомной энергетики», - указал он.

Абдрахманов обратил внимание на то, что Южная Корея является одним из ключевых партнеров Казахстана по развитию промышленности и диверсификации национальной экономики.

«За десять лет южнокорейские инвестиции в экономику Казахстана составили почти $4,6 млрд», — озвучил цифры глава МИД.

По его словам, в ходе визита главы государства в Корею в 2016 году подписана совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства. В рамках визита подписано 18 соглашений на сумму $640 млн.