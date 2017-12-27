В Согде шквалистый ветер сорвал крыши и повалил деревья (фото)

Вечером 26 декабря сильный ветер и мокрый снег стали причиной аварии на подстанциях в ряде городов и районов Согдийской области, вследствие чего, население осталось без электричества. В результате шквалистого ветра были повалены 40 деревянных электроопор, 60 деревьев, сорваны крыши двух жилых домов и частично пострадала кровля одной из воинских частей, - сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО при правительстве РТ Умеда Юсуфи. Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/incidents/20171227/v-sogde-shkvalistii-veter-sorval-krishi-i-povalil-derevyaВечером 26 декабря сильный ветер и мокрый снег стали причиной аварии на подстанциях в ряде городов и районов Согдийской области, вследствие чего, население осталось без электричества.

Вечером 26 декабря сильный ветер и мокрый снег стали причиной аварии на подстанциях в ряде городов и районов Согдийской области, вследствие чего, население осталось без электричества.

В результате шквалистого ветра были повалены 40 деревянных электроопор, 60 деревьев, сорваны крыши двух жилых домов и частично пострадала кровля одной из воинских частей, - сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО при правительстве РТ Умеда Юсуфи.

По ее словам, на данный момент Комиссия по чрезвычайным ситуациям области оценивает экономический ущерб от стихийного бедствия, сообщает АП.

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«Спасатели Штаба КЧС по Согдийской области закончили проведения аварийных работ. Также завершены восстановительные работы по обеспечению населения электричеством», - сообщили в пресс-центре.