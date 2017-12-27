В Согде шквалистый ветер сорвал крыши и повалил деревья (фото)

- Таджикистан, происшествия
- 12:26, 27 декабря 2017
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Вечером 26 декабря сильный ветер и мокрый снег стали причиной аварии на подстанциях в ряде городов и районов Согдийской области, вследствие чего, население осталось без электричества.
В результате шквалистого ветра были повалены 40 деревянных электроопор, 60 деревьев, сорваны крыши двух жилых домов и частично пострадала кровля одной из воинских частей, - сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО при правительстве РТ Умеда Юсуфи.
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/incidents/20171227/v-sogde-shkvalistii-veter-sorval-krishi-i-povalil-derevyaВечером 26 декабря сильный ветер и мокрый снег стали причиной аварии на подстанциях в ряде городов и районов Согдийской области, вследствие чего, население осталось без электричества.
В результате шквалистого ветра были повалены 40 деревянных электроопор, 60 деревьев, сорваны крыши двух жилых домов и частично пострадала кровля одной из воинских частей, - сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО при правительстве РТ Умеда Юсуфи.
По ее словам, на данный момент Комиссия по чрезвычайным ситуациям области оценивает экономический ущерб от стихийного бедствия, сообщает АП.
«Спасатели Штаба КЧС по Согдийской области закончили проведения аварийных работ. Также завершены восстановительные работы по обеспечению населения электричеством», - сообщили в пресс-центре.