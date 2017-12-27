Назарбаев поздравил Путина с успешной операцией ВКС России в Сирии

- Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с успешной операцией российских ВКС в Сирии.

«Вы успешно завершили, это сделано под вашим личным руководством. Я вас от души поздравляю. Это было важно для России, важно для всех нас, важно было для мира. Вы об этом говорили, когда были там, на месте, на военной базе», — цитирует Назарбаева РИА Новости.

При этом он отметил, что в прошедшем году в государствах СНГ «царил мир, спокойствие, люди могли жить и работать, растить детей и были уверены в своём будущем».

Ранее Владимир Путин во время встречи с руководством Федерального собрания заявил, что Россия продолжит борьбу с террористами на территории Сирии, если это потребуется, однако без широкого применения вооружённых сил, как это было ранее.