Выборы президента, крушение Boeing 747, теракты, ЭКСПО-2017: Итоги года CA-News

CA-NEWS (KZ) - Уходящий 2017 годы был богат на разные события, многие из которых стали значимыми и обсуждаемыми. Чем же особенным этот год запомнился? Какие события, произошедшие в 2017 году, имеют все шансы войти в мировую историю?

Январь

12 января президента Таджикистана Эмомали Рахмон назначил мэром Душанбе своего старшего сына, 29-летнего Рустама Эмомали. Рустам Эмомали до последнего момента возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией и финансовому контролю. Он является самым молодым генералом на пространстве СНГ.

16 января 2017 года при заходе на посадку в аэропорту Манас под Бишкеком потерпел крушение грузовой самолёт Boeing 747-412F-SCD турецкой авиакомпании ACT Airlines, совершавший рейс TK6491 авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Гонконг—Бишкек—Стамбул. Самолет рухнул на дачный посёлок Дачи СУ (Сокулукский район Чуйской области)]. Погибли 39 человек — все 4 члена экипажа и 35 местных жителей на земле.

Авиакатастрофа стала крупнейшей в Кыргызстане после катастрофы Boeing 737 под Бишкеком в августе 2008 года, а также крупнейшей с 2008 года авиакатастрофой с жертвами на земле

В результате катастрофы погибли 39 человек — 4 члена экипажа и 35 человек на земле, при этом один пилот выжил, но скончался по дороге в больницу, среди погибших — 17 детей. Ещё 11 человек со множественными тяжёлыми травмами с места ЧП были госпитализированы в больницы Бишкека.

По словам заместителя министра чрезвычайных ситуаций Калыса Ахматова, ущерб от авиакатастрофы составил 186,5 млн сомов.

День 17 января 2017 года был объявлен в Кыргызстане днём траура. Для расследования причин катастрофы распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия. Вечером 16 января 2017 года на месте крушения был найден один из бортовых самописцев, второй самописец был найден на следующий день.

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20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа в качестве 48 президента США. Одновременно к присяге был приведён Майкл Пенс как 48-й вице-президент США. Дональд Трамп — первый в истории США предприниматель и миллиардер, ставший президентом США. На церемонии присутствовали семья Трампа, политическое руководство страны, а также недавние политические соперники — уходящий президент США Барак Обама и побеждённый кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон со своим мужем Биллом. Также на церемонии присутствовали 39-й президент США Джимми Картер и 43-й президент США Джордж Буш — младший.

По информации Associated Press, инаугурация Дональда Трампа стала самой дорогой в истории США — на её проведение было потрачено порядка $90 млн.

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29 января – 8 февраля в Алмате прошла зимняя Универсиада. В состоявшемся мероприятии приняли участие более 2000 спортсменов из 57 стран мира. Соревнования прошли по 12 видам спорта на 8 спортивных объектах, было разыграно 85 комплектов медалей.

Также в организации соревнований было задействовано около 3000 волонтеров (в том числе зарубежных). В проведении Универсиады было задействовано 127 международных судей и около 600 национальных технических специалистов.

Февраль

12 февраля прошли президентские выборы в Туркменистане. На пост президента Туркменистана претендуют 9 кандидатов, в том числе, и глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Лидер Туркмениcтана Гурбангулы Бердымухамедов был в третий раз избран президентом страны, получив 97,69% голосов избирателей. «Ссылаясь на предварительные результаты, сообщаем, что кандидат, выдвинутый Демократической партией Туркменистана, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов набрал 3 067 924 голоса, что составляет 97,69% голосов избирателей, и победил на выборах президента Туркменистана. Заключительная информация, в отведенном законом сроке, будет доведена до сведения населения через СМИ», - сказал глава туркменского ЦИК.

Итоговая явка составила 97,27%.

Март

10 марта был объявлен импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которая оказалась в центре коррупционного скандала.

Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции. В декабре 2016 Пак Кын Хе была отстранена от должности после того, как южнокорейский парламент проголосовал за ее импичмент, однако формально она оставалась президентом.

Южнокорейские следователи заявили, что Пак Кын Хе вместе со своей со своей близкой подругой и советником Чхве Сун Силь получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов.

Ранее прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. 20 ноября Чхве Сун Силь были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий.

В соответствии с конституцией Южной Кореи, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, однако ведомство заявило о причастности Пак Кын Хе к коррупционному скандалу.

26 марта по городам России прокатилась волна митингов против коррупции. Поводом для протеста стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционера Алексея Навального о недвижимости и имуществе, которыми пользуется премьер Дмитрий Медведев.

Сам Медведев расследование не комментировал и лишь заблокировал Навального в Instagram. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

"Антикоррупционный марш" в столице обернулся самыми массовыми в постсоветской истории задержаниями. Было задержано 1030 человек, в том числе и лидер оппозиционного движения Алексей Навальный. Ему вменялось часть 1 статьи 20.2.2 кодекса об административных правонарушениях (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Апрель

3 апреля стал «черным» днем в жизни Санкт-Петербурга. В петербургском метро террорист–смертник привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте и начиненное металлическими элементами. Жертвами теракта стали 16 человек, включая самого исполнителя. Еще 87 человек из 14 регионов РФ и трех зарубежных стран получили ранения и травмы.

12 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал в газете газете «Егемен Казахстан» статью под названием «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в которой объявил о переходе казахского языка на латиницу и поручил правительству подготовить график этого перехода. 23 июня 2017 года на V Всемирного Курултая казахов в Астане Назарбаев подтвердил, что переход казахского языка на латинский алфавит дело решенное и выразил уверенность, что этот шаг еще больше сплотит казахстанский народ.

27 октября президент Казахстана подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Май

7 мая лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, значительно опередив свою соперницу — лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За молодого политика свои голоса отдали более 20 миллионов человек или 66% избирателей.

Первоочередными задачами на президентском посту Макрон назвал борьбу с терроризмом, увеличение штаба полиции, повышение заработной платы, снижение налогов и многое другое. Вскоре после выборов рейтинг молодого политика сильно упал.

4 мая Россия списала Кыргызстану долг в размере $240 млн. РФ и КР договорились о списании 300 миллионов долларов в течение 10 лет, за два года было списано 60 миллионов, а сейчас российская сторона разом обнулила оставшуюся задолженность.

Июнь

10 июня в Казахстане начала работу международная выставка ЭКСПО-2017. Проведение ЭКСПО-2017 обошлось Казахстану в $2,1 млрд. В ЭКСПО-2017 приняли участие 100 государств и более 10 международных организаций Выставку посетили порядка 4 млн человек, из которых 0,5 млн приехали из других стран.

Главным объектом выставки стало самое большое сферическое здание в мире — «Нур Алем» (Сияющий мир). Его диаметр — 80 метров, а высота — 100 метров.

Июль

В Монголии прошли президентские выборы. Кандидат от оппозиционной Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу на выборах президента страны. Во Во втором туре голосования приняли участие 1 млн. 207 тыс. 787 избирателей, явка избирателей составила 60,67 %, результаты выборов были признаны действительными. По результатам, Баттулга набрал 610 451 голос (50.61%),

Халтмаагийн Баттулга — художник, спортсмен, предприниматель, бывший министр, политик. Он также является примерным отцом и сыном. Х.Баттулга считается одним из богатейших людей Монголии, является владельцем корпорации «Женко». Владеет русским, английским языками.

После вступления в должность Батулга отказался жить в госрезиденции и обосновался в небольшом доме, где была зимняя квартира предыдущего главы государства.

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Август

21 августа 2017 года н а земле прошло полное солнечное затмение, Луна закрыла собой Солнце на целых полтора часа. Это уникальное и довольно редкое астрономическое явление лучше всего было видно жителям США.

Для наблюдения за затмением на Аляске создали специальный авиарейс, миллионы американцев минимум на 20 минут оставили свои рабочие места, что принесло их компаниям убытки в размере $694 млн, а одна женщина даже назвала в честь этого события свою новорожденную дочь – Эклипс (от англ. eclipse – затмение).

Сентябрь

5 сентября ЦБ РУз девальвировал курс национальной валюты сума почти в два раза. Отныне юридические и физические лица в Узбекистане стали свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. До этого времени в стране действовали несколько курсов обмена иностранной валюты.

Официальный курс был в два раза ниже рыночного, но по нему невозможно было приобрести валюту. Существовал также и биржевой клиринговый курс доллара. Им пользовались импортеры товаров. Население приобретало валюту на "чёрном рынке". Последний раз серьезная девальвация сума в Узбекистане происходила в конце 2001 года.

Впервые за 17 лет 5-6 сентября Кыргызстан посетил с государственным визитом президент Узбекистана. В ходе визита Шавката Мирзиёева в Бишкек лидерам двух стран удалось договориться по приграничным вопросам.

Помимо поощрения контактов приграничных регионов и проведения культурных мероприятий Ташкент и Бишкек договорились о нескольких совместных инфраструктурных и торговых проектах. Узбекистан также сменил позицию по поводу строительства Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане.

По словам Мирзиёева, этот объект выгоден обеим странам. "Она нам необходима. Если мы будем делать как положено, тогда обоим государствам это выгодно", — заявил узбекский лидер. Договорились страны и о совместном строительстве двух транспортных артерий: автомобильной трассы Китай — Кыргызстан — Узбекистан и аналогичного железнодорожного пути. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев нанёс ответный визит в Ташкент через месяц, в октябре этого года.

А в декабре 2017 года Узбекистан посетил уже новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Поведение Северной Кореи, а точнее ядерные испытания — не на шутку встревожили весь мир. Еще весной разведка Южной Кореи заявила, что Пхеньян начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа, а в начале сентября КНДР взорвала водородную бомбу мощностью от 50 до 120 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 8 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Испытания «аукнулись» подземными толчками в разных уголках мира магнитудой 5,7-6,4. Президенты США и Северной Кореи обменялись оскорблениями в адрес друг друга. Эксперты опасаются начала активных военных действий.

44-летний независимый узбекистанский журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Ташкенте 27 сентября этого года. По заключению следствия, журналист путем распространения в Интернете статей, написанных им под псевдонимом Усман Хакназаров, планировал захватить власть у законно избранных лиц. Абдуллаев находится в следственном изоляторе Службы нацбезопасности.

Задержание журналиста и выдвижение против него уголовного дела стало самым нашумевшим событием года в стране. В то время, когда Узбекистан стал открываться миру и около десятка независимых журналистов и оппозиционеров были выпущены в течении года после нескольких десятков лет тюрьмы, задержание Абдуллаева вызвало у международной общественности сомнения в реальности "оттепели".

17-27 сентября в Туркменистане прошла Азиада-2017. Для проведения Игр в городе построили стадион и городок для проживания спортсменов. В Азиаде приняли участие более 60 государств Азии и Океании. Официальное открытие Игр состоялось 15 сентября.

В сентябре в Кыргызстане стартовала предвыборная агитация. Побороться за пост президента изъявляли желание 59 человек. Однако до финишной прямой президентских выборов добрались только 13 кандидатов - 12 мужчин и одна женщина. Среди них три бывших премьер-министра: Темир Сариев, Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков.

Остальным было отказано в регистрации по разным причинам. Так, 21 кандидат не представил подписные листы, девятерым не хватило собранных подписей. Еще девять не открыли избирательные фонды, а у двоих и вовсе имелась непогашенная судимость. Выборы назначены на 15 октября.

Октябрь

59 человек погибли 1 октября в Лас-Вегасе у казино Mandalay Bay. Большинство из них пришли на фестиваль кантри-музыки, когда 64-летний американец Стивен Пэддок из окна своего номера в отеле открыл прицельную стрельбу. Более 500 человек были ранены. Сам злоумышленник, в номере которого было найдено 23 единицы огнестрельного оружия, застрелился во время полицейского штурма. Власти страны признали эту трагедию самым массовым убийством в истории США.

15 октября в Кыргызстане прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, победил на них представитель партии СДПК Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,22% голосов избирателей

В день голосования на выборах президента 15 октября 2017 года на сервер ЦИК КР было совершено 80 тыс. кибератак. 13. Пик кибератак на систему был зафиксирован около 21.05 15 октября 2017 года – 18 358 атак за данный отрезок времени.

По словам члена ЦИК Азербайджана Раума Алиева, выборы проходили в целом демократично и спокойно, но если и были какие-то сбои, то они неизбежны, так как голосуют живые люди.

Местные наблюдатели, в частности от Коалиции за демократию и гражданское общество, отмечали, что нарушения в ходе выборов были зафиксированы, ЦИК КР оперативно отреагировал на замечания.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала журналистам о нарушениях на участках в день выборов президента. По ее словам, были зарегистрированы кратковременные сбои в работе оборудования.

По словам председателя Исполкома Содружества Сергея Лебедева, Кыргызстан — единственное государство из стран СНГ, где так массово применяются электронные технологии в сфере выборов, что позволяет наиболее объективно подводить итоги.

Еще один эксперт, зампред ЦИК Республики Беларусь Вадим Ипатов, добавил, что в Кыргызстане за последние несколько лет прошли самые честные выборы на территории всего СНГ.

На основании этого комиссия сделала вывод, что результаты ЦИК прозрачны и им можно доверять.

31 октября в нью-йоркском районе Манхэттен 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, сидя за рулем арендованного грузовика, въехал в толпу людей. Девять человек погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести.

В записке, которую террорист оставил в машине, он сообщил, что совершает это нападение от имени ИГИЛ.

Ноябрь

9 ноября Сирийская армия объявила о победе над “Исламским государством”. Армия и ее союзники продолжают борьбу с ИГ в пустынных районах вблизи Альбу-Камаль - последнего сирийского города, контроль над которым сохраняла группировка и который находится вблизи границы с Ираком, сообщили военные.

В то же время возвращение населенного пункта под контроль армии знаменует конец эпохи правления ИГ в так называемом халифате, провозглашенном в 2014 году в Ираке и Сирии.

Джихадисты оказали серьезное сопротивление в боях за Альбу-Камаль, сообщил один из представителей военного альянса, поддерживающего президента Сирии Башара Асада. Тем не менее город был взят за один день.

Это подвело черту под крахом планов террористической организации ИГ в регионе, говорится в заявлении сирийской армии.

Страшное землетрясение было зафиксировано в Ираке 12 ноября. В районе ирано-иракской границе его магнитуда достигла отметки в 7,6.

Это привело к сильнейшим разрушениям и гибели более 400 человек. Кроме того, более 6,7 тысяч местных жителей пострадали.

24 ноября в госрезиденции Ала-Арча в доме приемов «Эне Сай» состоялась инаугурация президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На церемонию инаугурации были приглашены 450 человек. В их числе Герои Кыргызской Республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, дипломатический корпус, представители международных организаций.

Церемония инаугурации включала принесение присяги народу избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым, вручение ему удостоверения, нагрудного знака и штандарта главы государства. По окончании церемонии вступления в должность президента в Бишкеке был произведен трехкратный артиллерийский залп.

Декабрь

В начале декабря комиссия МОК решала судьбу спортсменов из России и возможность их участия в олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане. Ранее The New York Times высказывала предположение, что из-за громких допинг-скандалов, связанных с российскими спортсменами, Международный олимпийский комитет может лишить Россию права участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2018, а также исполнять свой гимн и выступать под своим флагом. Согласно решению исполкома МОК, членство ОКР было временно приостановлено, а сборная России отстранена от участия в Играх-2018.

Чистым российским спортсменам разрешили участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

15 декабря Совет Федерации РФ официально озвучил дату президентских выборов – 18 марта 2018.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявляли лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости), Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.

14 декабря о своем намерении баллотироваться в президенты заявил и действующий глава РФ Владимир Путин.

В этом году впервые в истории, 22 декабря, президент Узбекистана выступил с обращением к парламенту о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

В нём всем руководителям и представителям государственных учреждений поручено переосмыслить смысл и значение своих обязанностей. В послании Мирзиёев, в частности, признался, что "будучи премьером" много лет, видел беспредел, творящийся в стране, но не мог ничего изменить, так как "окружение было плохим".

Глава государства дал резкие приказы руководителям министерств и пригрозил отставкой министрам. После этого последовали массовые увольнения в ряде ведомств.

Таким был уходящий 2017 год, каким будет 2018 покажет время. Следите за новостями на сайте CA-News.