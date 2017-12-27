В уезде Цинхе на китайско-монгольской границе отмечается бум курьерских заказов

CA-NEWS (MNG) - В расположенном в непосредственной близости от государственной границы между КНР и Монголией уезде Цинхэ района Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) около 80% населения составляют казахи. Синьхуа узнала как современные методы экономического развития "Интернет плюс" безмолвно изменили структуру трудоустройства и модель потребления этого бедного уезда.

В последние годы для многих жителей данного уезда уже стало привычным делать покупки в интернете и заказывать еду по телефону, и такая новая модель потребления стала возможной благодаря постепенному становлению платформы электронной коммерции "Быт жителей Цинхэ"- крупнейшей в уезде.

По словам ее заместитель генерального директора Чжэн Фансиня, местная платформа интернет-покупок насчитывает 7 тыс. фолловеров при общей численности населения уезда чуть более 20 тыс., а общее число заказов каждый день составляет около 180.

В первое время нужно было вкладывать свыше 100 тысяч юаней в новое предприятие, и только в прошлом месяце появилась первая прибыль.

"Занимаясь электронной коммерцией, в первое время нужно "вбухивать" средства, чтобы занять рынок, тем более в таком бедном уезде как Цинхэ, где очень сложно изменить привычки и модель потребления местных жителей", - сказал гендиректор сайта Ли Эньэнь, который пробовал запускать проекты электронной коммерции во многих местах района Алтай.

Инициатором дела стал Чжэн Фансинь, который окончил университет в августе 2016 года и приехал в Цинхэ в качестве добровольца.

При встрече с местной администрацией, он заявил, что хочет открыть платформу доставки на дом. Его предложение получило поддержку уездного правительства. Он и еще двое товарищей быстро основали стартап с официальным открытием интернет-платформы "Быт жителей Цинхэ" в январе 2017 года.

"По началу работа сотрудника отдела доставки была в диковинку для местных жителей, поэтому мне приходилось самому доставлять заказы на дом, даже в тридцатиградусный мороз. Первый курьер появился у нас лишь спустя 2 месяца", - рассказывает Чжэн Фансинь.

Постепенно, отбросив сомнения и нежелание, на сайте зарегистрировалось более 60 предприятий. Дело пошло в гору, до 4 увеличилось число курьеров, а также поднялись их доходы - от 5 тыс. до максимальной отметки 8 тыс. юаней в прошлом месяце, что является самым высоким доходом здесь.

Единственный велосипед, который был первым транспортным средством доставки, сменили минивэн и 9 электромотоциклов.

"Теперь в каждом магазине, в каждой торговой точке уезда Цинхэ можно увидеть QR-код для мобильных платежей через Вэйсинь (Вичат). Уже все привыкли покупать онлайн и совершать мобильные платежи", - сказала начальник уездного Комитета по делам коммерции, экономики и информатизации Ли Хунмэй, добавив, что " изменив потребительскую модель, можно продвигать развитие местного земледелия и животноводства посредством электронной коммерции, помогая приграничному региону избавиться от бедности и разбогатеть".

Став показательным уездом в сфере электронной торговли, Цинхэ готов запустить онлайновые продажи облепихи, говядины, баранины, семечек и другой продукции местных предприятий и кооперативов, отправляя заказы по всей стране.