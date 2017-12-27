Власти Афганистана опровергают сообщения о скоплении 10 тыс. боевиков ИГ в стране

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны Афганистана опровергло заявление спецпредставителя президента России по ИРА Замира Кабулова о 10 тысячах боевиков «Исламского государства» в стране.

Пресс-секретарь Минобороны Афганистана Давлат Вазири в беседе с таджикской службой радио «Озоди» заявил, что мировое сообщество, в том числе Россия, хорошо осведомлено, что ИГ было вытеснено из Афганистана и в настоящее время численность боевиков этой группировки в стране не превышает несколько сотен человек.

«Число боевиков ИГ в Афганистане исчисляется не тысячами, а несколькими сотнями. Вначале, возможно, их было около 6-7 тысяч. Из этого количества 1 тысяча была убита. Другие ранены либо задержаны. То, что заявил Замир Кабулов, ничто иное, как его личное заявление», - сказал он.

Ранее, спецпредставитель президента России, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова сообщили, что численность боевиков ИГ в Афганистане превышает 10 тыс. человек, причем пополнение идет, в основном, из Сирии и Ирака.

Он добавил, что больше всего отрядов террористов располагаются на севере Афганистана, недалеко от границ с Таджикистаном и Туркменистаном.

«Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков зафиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России», -отмечал Кабулов.

По его словам, в воздушном пространстве Афганистана замечены вертолеты без опознавательных знаков, которые занимаются транспортировкой боевиков и оружия. Этот высокопоставленный чиновник российского МИД ранее также высказывал обеспокоенность скоплением боевиков у южных границ Таджикистана, однако таджикские власти утверждали в ответ, что Кабулов преувеличивает.