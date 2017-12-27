Источник: Экс-министр МВД Узбекистана находится под неофициальным домашним арестом (видео)

- В минувшую пятницу, выступая с посланием к парламенту 22 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил бывшего министра внутренних дел Адхама Ахмедбаева в измене и предательстве. Источники сообщили о том, что экс-главу МВД лишили звания генерала и поместили под домашний арест, передает centralasian.org

«Вы знаете, где сейчас ходит за свое предательство и измену бывший министр МВД Ахмедбаев? Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе… Я сорвал погоны с двух генералов. Тоже мне, генерал-лейтенанты!», – сказал президент Мирзиёев.

Напомним, что Адхам Ахмедбаев был уволен с должности министра МВД Узбекистана 4 января текущего года. Ранее местные СМИ сообщали о том, что после увольнения Ахмедбаев был назначен на должность госсоветника президента по политико-правовым вопросам.

Близкие Адхама Ахмедбаева сообщили, что в марте он был отправлен рядовым преподавателем в Академию МВД Узбекистана. Однако собеседник, представившийся помощником ректора Академии МВД, сообщил о том, что Адхам Ахмедбаев отправлен на пенсию.

25 декабря один из узбекских чиновников, состоявший в близких отношениях с Ахмедбаевым, сообщил на анонимных условиях о том, что экс-глава МВД был лишен звания генерала и взят под неофициальный домашний арест.

– В феврале бывший министр был понижен до звания полковника. Официально его отправили на пенсию, неофициально – его передвижение находится под контролем. Он находится под наблюдением силовых структур в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего заместителя председателя СНБ Шухрата Гулямова. Заявления о том, что Ахмедбаев бежал из Узбекистана, безосновательны, – сообщил .

Один из чиновников узбекского правительства сказал, что Ахмедбаев попал под гнев президента, так как по поручению бывшего первого заместителя председателя Службы национальной безопасности Шухрата Гулямова следил за главой государства и членами его семьи.