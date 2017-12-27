В Турции арестованы две гражданки Туркменистана по подозрению в продаже поддельного золота

CA-NEWS (TM) - Полиция Турции арестовала группу из четырех человек, по подозрению в поставках поддельного золота в пять ювелирных магазинов, расположенных в областном центре Чанаккале. Как сообщает туркменская служба радио «Азатлык», двое из арестованных гражданки Туркменистана.

Турецкие СМИ сообщают, что сотрудники полиции отдела безопасности области Чанаккале продолжают широкомасштабную операцию по противодействию продаже поддельных золотых изделий.

Как сообщила газета «Миллиет», 21 декабря в областном центре в трех магазинах, расположенных вдоль улицы Чаршы в районе Кемалпаша, еще в двух, расположенных в районе Гелиболу, всего в пяти ювелирных магазинах была выявлена продажа колье из поддельного золота, в связи с этим были арестованы 21-летние гражданки Туркменистана М.М. и Г.Б. и вместе с ними граждане Турции 31-летний О.Т. и 29-летний М.К. В результате следствия подозреваемые были задержаны в центре города в автомобиле с государственными номерами 34GJK72.

Газета сообщает, что у задержанного по имени О.Т. были найдены 19 поддельных золотых цепочек и 250 американских долларов наличными, а также при обыске автомашины были обнаружены еще несколько поддельных золотых цепочек.

Турецкое интернет издание Haberler ссылаясь на свои источники в полиции сообщает, что дело задержанных двух гражданок Туркменистана и их сообщников после окончания полицейских процедур было передано в суд.

Это не первый криминальный случай, связанный с задержанием граждан Туркменистана в Турции по подозрению в мошенничестве.

Также по информации турецких изданий, 20 ноября в Стамбуле в результате операции по противодействию производству поддельных алкогольных напитков, полицейскими были обнаружены 120 тысяч бутылок поддельных алкогольных напитков и около 10 тонн метилового спирта, было установлено, что к данному делу причастны три гражданина Туркменистана.

«Азатлык» не удалось получить какие-либо комментарии о судьбе туркменских граждан, обвиняемых в Турции в мошенничестве у официальных представителей Туркменистана и Турции.