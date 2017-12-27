Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за год увеличился вдвое

- Объем торговли между Казахстаном и Узбекистаном за год увеличился вдвое и достиг $2 млрд. Страны нацелены на то, чтобы довести этот показатель до $5 млрд, сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе интервью журналистам республиканских СМИ.

«Взаимоотношения с Узбекистаном для Казахстана – очень выгодны и необходимы. Наше сотрудничество улучшается. За один год торговля выросла в два раза – с 1 млрд до 2 млрд. Мы с новым президентом Узбекистана Мирзияевым договорились довести эту сумму до 5 млрд», – сообщил глава государства.

Он напомнил, что в Костанае запущено совместное с Узбекистаном производство по выпуску автомобилей на электронных двигателях. Решение транспортных проблем также способствовало активизации двусторонней торговли.

«Мы за то, чтобы отношения, которые были ранее между нашими интеллигенциями, молодежью, продолжились и дальше. Следующий год мы объявили годом Узбекистана в Казахстане. Также пройдут дни Казахстана в Узбекистане. Это необходимо считать правильным, выгодным и нужным для взаимоотношений между двумя странами», –отметил Назарбаев.