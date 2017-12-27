В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная вопросам развития государственности, правовой системы

CA-NEWS (TM) - В конференц-зале Дворца Адалат состоялась научно-практическая конференция «Развитие государственности, правовой системы и демократии в нейтральном Туркменистане», приуроченная к 10-летию со дня создания Института государства и права при президенте Туркменистана, сообщает во вторник госинформагентство страны.

В центр внимания участников конференции были вынесены вопросы развития национального законодательства в соответствии с международно-правовыми нормами, углубления демократических процессов и укрепления защиты прав человека в нашей стране, достижения Целей устойчивого развития посредством модернизации образования, науки, дипломатической практики и др.

Исполняющий обязанности Постоянного координатора Организации Объединённых Наций и представителя Программы развития ООН в стране Виталий Времиш в своём выступлении в ходе форума подчеркнул, что ООН приветствует положения новой редакции Конституции Туркменистана, которые гарантируют равенство, защиту прав и свобод человека.

Глава Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде Наталья Дрозд подчеркнула, что современное состояние избирательной системы, правовых институтов и национального законодательства наглядно демонстрирует практические действия Туркменистана, направленные на совершенствование избирательного процесса, укрепление прав и свобод человека, приведение их в соответствие с международными нормами. Учитывая достигнутые успехи, Центр заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия по всему спектру деятельности ОБСЕ.

На форуме по вопросам законодательных гарантий прав человека и гармонизации национального опыта и международных принципов выступила Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане. Подчёркивалось, что за последние годы созданы широкие возможности для активного участия молодых учёных в научных исследований в области демократии и права.