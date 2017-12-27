В Саудовской Аравии казнили виновника пьяного ДТП с 6 жертвами
- Азия и мир, происшествия
- 16:38, 27 декабря 2017
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CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии в исполнение привели смертный приговор в отношении виновника пьяного ДТП, жертвами которого стали шесть человек, сообщает местное издание Eremnews.
Казнь была осуществлена в Эр-Рияде в понедельник, 25 декабря. 45-летнему мужчине по имени Мухаммед аль-Кахтани отрубили голову.
По сведениям портала, в 2013 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 200 километров в час врезался на своем джипе в другую машину, где находились семь человек - члены одной семьи.
Шесть человек погибли. Выжить удалось только одной девочке.
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