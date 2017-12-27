РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Саудовской Аравии казнили виновника пьяного ДТП с 6 жертвами

CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии в исполнение привели смертный приговор в отношении виновника пьяного ДТП, жертвами которого стали шесть человек, сообщает местное издание Eremnews.

Казнь была осуществлена в Эр-Рияде в понедельник, 25 декабря. 45-летнему мужчине по имени Мухаммед аль-Кахтани отрубили голову.

По сведениям портала, в 2013 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 200 километров в час врезался на своем джипе в другую машину, где находились семь человек - члены одной семьи.

Шесть человек погибли. Выжить удалось только одной девочке.

print
Комментарии (22)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Steven
18:32, 27 декабря 2017
и у нас так же надо, хоть один человек, если умирает по вине виновника дтп, то смертная казнь.
Нет аватара
aslanbbv
18:17, 27 декабря 2017
А у нас наоборот оправдает наш гуманный суд
Нет аватара
maxximus
18:14, 27 декабря 2017
Чтоб мы так жили
Нет аватара
altysha-Esha
17:57, 27 декабря 2017
Нашим надо такой закон, 10 условно это же смешно, 10 строго режима все были бы довольный.
Нет аватара
4141
17:55, 27 декабря 2017
"— Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают! А надо, как в Турции в старину поступали! Посадят вора в чан с дерьмом, — только голова торчит, — и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и каждые пять минут ка-а-а-ак вжик мечом над чаном! Так что если вор не нырнёт — голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял!
— Так это в Турции, там тепло… "
вот мы в Кыргызстане так и живем
Нет аватара
Sagyn1987
17:54, 27 декабря 2017
Если Вы знаете, у саудитов на флаге нарисовано два меча. Поэтому решение проблемы мечом для них, дело обычное. Дикие арабы не только отрезают голову, но и отрезали голову всей цивилизации, прогресса. До сих пор арабы живут по понятиям второго века.
аватар
Karaoke
17:53, 27 декабря 2017
Все правильно сделали.
Нет аватара
asia fut.
17:50, 27 декабря 2017
Цитата: Nuri2018 17:43, 27.12.2017
Отрезать голову - древний дикий метод. Осудили бы пожизненно. По образованию, науке, искуству арабы очень отсталый народ. У них нету законов кроме диких шариатов.
Да, надо как у нас, культурно, за четверых убитых условно.
аватар
tusha
17:48, 27 декабря 2017
у нас, хотя бы лишали прав на всю жизнь и давали бы реальные сроки за вождение и дтп в нетрезвом состоянии, было намного меньше дтп. но как написал кто-то ниже, у нас законы пишутся для чиновников.
Нет аватара
Nuri2018
17:43, 27 декабря 2017
Отрезать голову - древний дикий метод. Осудили бы пожизненно. По образованию, науке, искуству арабы очень отсталый народ. У них нету законов кроме диких шариатов.
Нет аватара
Realist_Bishkek
17:39, 27 декабря 2017
А у нас тварь убившую по пьяне 4-х человек отпустили на свободу, чтобы дальше бухала и людей убивала
http://www.turmush.kg/ru/news:1422746?from=portal&place=lastmostread
Нет аватара
prosuyunbek
17:35, 27 декабря 2017
Хорошо что мы не Саудовская Аравия!
всех и все можно купить.
Нет аватара
Viktor_3g
17:32, 27 декабря 2017
Да
Нет аватара
wolf77
17:32, 27 декабря 2017
А у нас за 4х условно дали. Печально.
Нет аватара
scanerKG
17:16, 27 декабря 2017
заслуженно.
Нет аватара
01bd
17:10, 27 декабря 2017
Класс, почему у нас ни так
Нет аватара
chekist01
17:09, 27 декабря 2017
Наши политиканы писали все законы для себя.
Нам необходим суровый закон, вплоть до введения сметной казни.
Нет аватара
AgatRim
17:08, 27 декабря 2017
Все правильно. Одного мента за подставу уже порезали. И так будет с любым человекоподобным за беспредел. За все надо отвечать.
Нет аватара
Petosh
16:56, 27 декабря 2017
У них нет закона о примирении сторон в угоду некоторым лицам. И да, у нас буква денег сильнее
Нет аватара
forexman
16:48, 27 декабря 2017
жизнь гражданина Саудовской Аравии стоит выше гражданина КР, так по крайней мере считают наши судьи
аватар
Jonelebala
16:47, 27 декабря 2017
за вождение под бухом
аватар
Jonelebala
16:47, 27 декабря 2017
нам б такое...хотя б по жопе плёткой б били как в южной азии
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×