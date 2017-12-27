Соглашение о строительстве школы в Оше на средства Узбекистана вступило в силу

- Соглашение о строительстве общеобразовательной школы в городе Ош вступило в силу, сообщает ИА "Жахон".

26 декабря 2017 года вступило в силу Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Кыргызской Республики о строительстве общеобразовательной школы в Ош Кыргызстана, подписанное 28 июля 2017 года в Бишкеке.

Целью Соглашения являются строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача данного объекта кыргызской стороне в собственность.