Соглашение о строительстве школы в Оше на средства Узбекистана вступило в силу
- Узбекистан, общество
- 16:51, 27 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Соглашение о строительстве общеобразовательной школы в городе Ош вступило в силу, сообщает ИА "Жахон".
26 декабря 2017 года вступило в силу Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Кыргызской Республики о строительстве общеобразовательной школы в Ош Кыргызстана, подписанное 28 июля 2017 года в Бишкеке.
Целью Соглашения являются строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача данного объекта кыргызской стороне в собственность.
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