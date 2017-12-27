В колбасе и молочных продуктах в Казахстане выявили превышение антибиотиков

CA-NEWS (KZ) - Превышение содержания антибиотиков выявлено в 11 пробах мясных консервов, колбасных изделий, птицеводческой и молочной продукции в Казахстане, сообщает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана.

"Ведется работа по контролю за содержанием по определению остаточных количеств антибиотиков. За текущий год исследовано более 2600 проб мясных консервов, колбасных изделий, птицеводческой продукции, молочных продуктов, из них в 11 пробах выявлено превышение содержания антибиотиков левомецитиновой и тетрациклиновой группы", - сообщили в пресс-службе.

На молочную и масложировую продукцию приходится основное количество фальсифицированной продукции.

"Под видом натуральных молочных продуктов указанных в наименованиях продукции, реализуются продукты, с содержанием немолочного жира, не заявленной в маркировке продукции. Так, из исследованных 493 проб молочной и масложировой продукции, фальсифицированной признаны 29 процентов", - уточнили в Комитете.