Запущенный с Байконура спутник для Анголы перестал выходить на связь

CA-NEWS (KZ) - Спутник "Ангосат-1" российского производства, запущенный в ночь со вторника на среду с Байконура, перестал отвечать после выхода на орбиту, сообщают российские сми.

Как сообщается, спутник должен был стать первым космическим аппаратом, принадлежащим Анголе.

"После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала", – сказал собеседник "Интерфакса".

Источник ТАСС добавил, что специалисты "разбираются в ситуации", и связь со спутником еще может быть восстановлена. Передача телеметрии оборвалась в момент раскрытия солнечных батарей.

В Роскосмосе информацию официально не подтвердили.

Спутник запустили накануне ночью с Байконура. Старт ракеты-носителя неоднократно откладывался.

Проект по разработке геостационарного спутника разрабатывался с 2012 года. Первоначально планировался запуск с платформы "Морской старт", но после банкротства одноименной компании и продажи плавучего космодрома запуск перенесли на Байконур.

Ангола вложила в создание спутника $300 млн. Сам аппарат создан российской корпорацией РКК "Энергия".

Согласно проекту, расположенный на геостационарной орбите спутник должен был обеспечивать связь и телевещание на территории Анголы и всего африканского континента.