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  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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НБТ опроверг информацию о создании правительством рабочей группы по оздоровлению банков
Предыстория: Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за борьбу с отмыванием денег
CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана опроверг, появившуюся в СМИ информацию о создании правительством рабочей группы по оздоровлению банков.

Как сообщает пресс-центр НБТ, информация в некоторых СМИ о создании правительством страны Рабочей группы по оздоровлению банков не соответствует действительности.

«Национальный банк Таджикистана, являющийся компетентным органом, регулирующим деятельность кредитных организаций, был бы оповещен в случае создания такой рабочей группы», – отмечается в заявлении Нацбанка.

НБТ просит СМИ, впредь готовить материалы, опираясь на официальные источники, и не допускать публикацию недостоверной информации тем более, когда это касается решений и постановлений правительства.

«В случае повторения публикации недостоверной информации в СМИ, НБТ, с целью выявления источников информации, на которые ссылаются СМИ, будет решать вопрос в судебном порядке», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в ряде местных СМИ была опубликована информация о создании правительством Рабочей группы по оздоровлению финансовой ситуации в коммерческих банках.

Отмечалось, что рабочую группу возглавил глава парламентского комитета по финансам и экономике, бывший председатель Национального банка Таджикистана Шариф Рахимзода.


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