РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Во Внутренней Монголии обнаружен редкий вид охраняемых животных
CA-NEWS (MNG) - По имеющейся информации, на днях в восточной части Большого Хингана (Дасинъаньлин) Автономного региона Внутренней Монголии появился редкий вид охраняемых животных, соболь, который включен в список охраняемых видов животных первой категории, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Появление соболя в Большом Хингане означает, что местная среда обитания для диких животных, находящихся под охраной, постепенно улучшается.

Чаще всего соболя встречаются в Казахстане, России, Монголии, Корее, Японии и на Северо-Востоке Китая.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×