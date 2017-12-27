Во Внутренней Монголии обнаружен редкий вид охраняемых животных

- По имеющейся информации, на днях в восточной части Большого Хингана (Дасинъаньлин) Автономного региона Внутренней Монголии появился редкий вид охраняемых животных, соболь, который включен в список охраняемых видов животных первой категории, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Появление соболя в Большом Хингане означает, что местная среда обитания для диких животных, находящихся под охраной, постепенно улучшается.

Чаще всего соболя встречаются в Казахстане, России, Монголии, Корее, Японии и на Северо-Востоке Китая.