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  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Forbes назвал самого кассового актера 2017 года
CA-NEWS (CA) - Звезда фильмов «Форсаж» (The Fast and the Furious) Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes.

По данным издания, кассовые сборы фильмов с его участием составили около $1,6 млрд. В основном этому показателю он обязан успеху очередной части «Форсажа», который собрал $1,2 млрд. Этот фильм стал вторым по успешности среди картин франшизы.

Вторым по успешности среди звезд Голливуда стал Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в последней части «Форсажа». Фильмы с его участием собрали $1,5 млрд. Картины с актрисой Галь Гадот, замыкая тройку кассовых лидеров, собрали $1,4 млрд за 2017 год.

Замкнула тройку актриса Галь Гадот. Киноленты с ее участием собрали в прокате $1,4 млрд. Сборы фильма «Чудо-женщина» с ее участием составили $820 млн.

В десятку рейтинга также попали Эмма Уотсон ($1,3 млрд), Джонни Депп ($1,1 млрд), Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), Том Холланд ($888 млн), Крис Прэтт ($864 млн), Крис Хемсворт ($845 млн) и Джон Бойега ($815 млн).

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