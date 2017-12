Forbes назвал самого кассового актера 2017 года

- Звезда фильмов «Форсаж» (The Fast and the Furious) Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes.

По данным издания, кассовые сборы фильмов с его участием составили около $1,6 млрд. В основном этому показателю он обязан успеху очередной части «Форсажа», который собрал $1,2 млрд. Этот фильм стал вторым по успешности среди картин франшизы.

Замкнула тройку актриса Галь Гадот. Киноленты с ее участием собрали в прокате $1,4 млрд. Сборы фильма «Чудо-женщина» с ее участием составили $820 млн.

В десятку рейтинга также попали Эмма Уотсон ($1,3 млрд), Джонни Депп ($1,1 млрд), Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), Том Холланд ($888 млн), Крис Прэтт ($864 млн), Крис Хемсворт ($845 млн) и Джон Бойега ($815 млн).