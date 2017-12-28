СНБ Узбекистана заставила арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева отказаться от адвоката

- Узбекистан, общество
- 8:42, 28 декабря 2017
- Просмотров: 843
|Предыстория: Узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева содержат в изоляторе СНБ
|Продолжение: В Узбекистане арестованный журналист Абдуллаев признал, что писал статьи по заданию оппозиционера Мухаммада Салиха
Адвокат арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева Сергей Майоров сообщил правозащитникам о том, что 26 декабря следователь СНБ Александр Веселов пригласил его на беседу. «Следователь сказал, что встреча проводится по просьбе Бобомурода, который написал заявление об отказе от моей помощи 16 декабря. Я спросил почему, если Бобомурод написал заявление 16-го числа, встречу со мной проводят лишь 26 декабря? На что Веселов ответил, что следователь был занят другими делами, – рассказал Сергей Майоров.
Адвокат Майоров потребовал от следователя оставить его с подзащитным наедине. Однако следователь в ответ потребовал назвать номер статьи в УПК, где говорится о таком праве. Затем следователь спросил Абдуллаева, хочет ли тот остаться наедине с адвокатом, но журналист ответил отказом.
Как сообщил правозащитникам адвокат Сергей Майоров, ему показали заявление Бобомурода Абдуллаева, в котором говорится, что впредь он намерен пользоваться услугами госадвоката Шахзода Шарипова.
– Устно Бобомурод прокомментировал свой отказ от моих услуг тем, как я донес его позицию Сурату Икрамову. Ему показали статью Икрамова, где неверно изложена моя беседа с Бобомуродом на первой встрече. В статье правозащитника написано, что Бобомурод признает частично свою вину только в части статьи «Ответ миротворцам». На самом деле он признает свою вину по всем статьям, которые он публиковал по требованию Салиха (Мухаммад Салих – живущий в изгнании известный узбекский оппозиционный политик, председатель Народного движения Узбекистана – Ред.). В части Салиха тоже неточность. Бобомурод помогал Салиху публиковать статьи не по просьбе Салиха, а по требованию Салиха, – сообщил правозащитникам адвокат Сергей Майоров.
Напомним, что 44-летний независимый журналист из Ташкента Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками СНБ в конце сентября этого года. Под арестом он находится с 1 октября. Журналисту предъявлено обвинение («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») УК УЗ.