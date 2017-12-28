СНБ Узбекистана заставила арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева отказаться от адвоката

- Следователи Службы национальной безопасности Узбекистана заставили арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева отказаться от услуг адвоката. Об этом сообщил председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов.

Адвокат арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева Сергей Майоров сообщил правозащитникам о том, что 26 декабря следователь СНБ Александр Веселов пригласил его на беседу. «Следователь сказал, что встреча проводится по просьбе Бобомурода, который написал заявление об отказе от моей помощи 16 декабря. Я спросил почему, если Бобомурод написал заявление 16-го числа, встречу со мной проводят лишь 26 декабря? На что Веселов ответил, что следователь был занят другими делами, – рассказал Сергей Майоров.

Адвокат Майоров потребовал от следователя оставить его с подзащитным наедине. Однако следователь в ответ потребовал назвать номер статьи в УПК, где говорится о таком праве. Затем следователь спросил Абдуллаева, хочет ли тот остаться наедине с адвокатом, но журналист ответил отказом.

Как сообщил правозащитникам адвокат Сергей Майоров, ему показали заявление Бобомурода Абдуллаева, в котором говорится, что впредь он намерен пользоваться услугами госадвоката Шахзода Шарипова.

– Устно Бобомурод прокомментировал свой отказ от моих услуг тем, как я донес его позицию Сурату Икрамову. Ему показали статью Икрамова, где неверно изложена моя беседа с Бобомуродом на первой встрече. В статье правозащитника написано, что Бобомурод признает частично свою вину только в части статьи «Ответ миротворцам». На самом деле он признает свою вину по всем статьям, которые он публиковал по требованию Салиха (Мухаммад Салих – живущий в изгнании известный узбекский оппозиционный политик, председатель Народного движения Узбекистана – Ред.). В части Салиха тоже неточность. Бобомурод помогал Салиху публиковать статьи не по просьбе Салиха, а по требованию Салиха, – сообщил правозащитникам адвокат Сергей Майоров.

Напомним, что 44-летний независимый журналист из Ташкента Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками СНБ в конце сентября этого года. Под арестом он находится с 1 октября. Журналисту предъявлено обвинение («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») УК УЗ.